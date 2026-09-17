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Регион
Опубликовано 17 сентября, 16:31

«Главная головная боль»: В РСПП объяснили, кого сильнее затронут «адские санкции» США

В РСПП заявили, что «адские санкции» США ударят по иностранным партнёрам РФ

Александр Мурычев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Мурычев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Новый американский законопроект о санкциях и пошлинах против России в первую очередь может осложнить работу зарубежных партнёров Москвы. Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев в интервью РБК.

По его словам, основной риск связан не с прямыми ограничениями для российских компаний, а с давлением на иностранные организации, которые продолжают сотрудничать с Россией. В частности, речь идёт о возможных вторичных пошлинах до 100%.

«Главная головная боль здесь не столько в прямых запретах для российских компаний, сколько в давлении на наших партнёров. Вот это действительно серьёзно. Вторичные пошлины до 100% — это удар не по нам напрямую, а по тем, кто с нами работает: по китайцам, индийцам, да и по европейцам, которые ещё покупают нашу нефть и газ», — сказал Мурычев.

При этом представитель РСПП отметил, что российский бизнес уже привык работать в условиях санкционного давления. По его словам, новый пакет ограничений не стал неожиданностью для компаний.

Он добавил, что предпринимателям предстоит адаптировать логистику, расчёты и деловые связи под новые условия. Однако, по словам вице-президента РСПП, у бизнеса уже есть необходимый опыт и понимание того, как работать с партнёрами в меняющейся ситуации.

Мурычев также допустил, что президент США Дональд Трамп может не спешить с введением новых торговых пошлин против Китая и Индии. При этом он подчеркнул, что рассчитывать только на такой вариант развития событий было бы слишком наивно.

МИД КНР раскритиковал «адские санкции» США против России
МИД КНР раскритиковал «адские санкции» США против России

Напомним, речь идёт о законопроекте США о новых санкциях против России, который получил неофициальное название «адские санкции». Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% для товаров из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ, а также новые ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ. Ранее Конгресс США одобрил инициативу и направил её на подпись президенту Дональду Трампу. В Кремле заявляли, что возможные ограничения могут осложнить переговорный процесс по Украине.

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Юрий Лысенко
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