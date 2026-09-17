«Главная головная боль»: В РСПП объяснили, кого сильнее затронут «адские санкции» США

Новый американский законопроект о санкциях и пошлинах против России в первую очередь может осложнить работу зарубежных партнёров Москвы. Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев в интервью РБК.

По его словам, основной риск связан не с прямыми ограничениями для российских компаний, а с давлением на иностранные организации, которые продолжают сотрудничать с Россией. В частности, речь идёт о возможных вторичных пошлинах до 100%.

«Главная головная боль здесь не столько в прямых запретах для российских компаний, сколько в давлении на наших партнёров. Вот это действительно серьёзно. Вторичные пошлины до 100% — это удар не по нам напрямую, а по тем, кто с нами работает: по китайцам, индийцам, да и по европейцам, которые ещё покупают нашу нефть и газ», — сказал Мурычев.

При этом представитель РСПП отметил, что российский бизнес уже привык работать в условиях санкционного давления. По его словам, новый пакет ограничений не стал неожиданностью для компаний.

Он добавил, что предпринимателям предстоит адаптировать логистику, расчёты и деловые связи под новые условия. Однако, по словам вице-президента РСПП, у бизнеса уже есть необходимый опыт и понимание того, как работать с партнёрами в меняющейся ситуации.

Мурычев также допустил, что президент США Дональд Трамп может не спешить с введением новых торговых пошлин против Китая и Индии. При этом он подчеркнул, что рассчитывать только на такой вариант развития событий было бы слишком наивно.

Напомним, речь идёт о законопроекте США о новых санкциях против России, который получил неофициальное название «адские санкции». Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% для товаров из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ, а также новые ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ. Ранее Конгресс США одобрил инициативу и направил её на подпись президенту Дональду Трампу. В Кремле заявляли, что возможные ограничения могут осложнить переговорный процесс по Украине.