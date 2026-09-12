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Опубликовано 12 сентября, 11:57

«Достижения не ставят выше других»: Загитову раскритиковали за 124 штрафа ПДД

Васильев назвал штрафы Загитовой за лихую езду плохим примером для молодёжи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/azagitova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/azagitova

Сообщения о 124 штрафах Алины Загитовой говорят о систематическом пренебрежении правилами и создают плохой пример для молодых поклонников фигуристки. Такое мнение высказал РИА «Новости» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«В её случае ведь это имеет уже систематический характер, граничащий с наплевательским отношением почти ко всем правилам, что совсем нехорошо», — сказал спортсмен.

Васильев признал, что единичные нарушения могут происходить случайно или из-за срочной необходимости. Однако к известным людям, на которых равняется молодёжь, должны предъявляться повышенные требования, считает он.

«Любые достижения любого человека не дают ему права быть выше над всеми остальными. Наоборот, это обременяет тебя быть более внимательным и требовательным к себе», — указал олимпийский чемпион.

Васильев также призвал взрослых из окружения 24-летней Загитовой поговорить с ней о поведении на дороге. По его мнению, близкие должны участвовать в её воспитании независимо от того, как сама фигуристка воспримет подобные советы.

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Ранее сообщалось, что за девять месяцев олимпийская чемпионка Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД. Общая сумма взысканий достигла 205 тысяч рублей. Спортсменку штрафовали за превышение скорости, неоплаченную парковку, движение по полосе для общественного транспорта и выезд на обочину при объезде пробок.

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Татьяна Миссуми
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