Загитова разогналась до 124 штрафов, обогнав Дзюбу по нарушениям ПДД

За девять месяцев олимпийская чемпионка Алина Загитова получила 124 штрафа за нарушения ПДД. Общая сумма взысканий достигла 205 тысяч рублей, утверждает Mash на спорте.

По данным источника, Загитову штрафовали за превышение скорости, неоплаченную парковку, движение по полосе для общественного транспорта и выезд на обочину при объезде пробок.

Больше всего нарушений пришлось на лет, пишет телеграм-канал: за три месяца фигуристка получила 71 штраф. Восемь взысканий, как утверждается, пока остаются неоплаченными.

По числу штрафов Загитова в этом году обошла футболиста Артёма Дзюбу. Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2026 года у форварда накопилось 85 штрафов примерно на 100 тысяч рублей. Одиннадцать из них на тот момент оставались неоплаченными.

Также Life.ru писал, что, по данным СМИ, за период с 2019 по ноябрь 2024 года на автомобилях Загитовой накопилось 554 взыскания почти на 500 тысяч рублей. В основном речь шла о превышении скорости и нарушениях правил парковки.