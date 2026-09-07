Штрафы выше двое: В России призвали найти управу на «звёздных» нарушителей ПДД

В России предложили ввести повышенные штрафы для автомобилистов, которые десятки раз за год нарушают правила дорожного движения. Водителям с более чем 50 нарушениями предлагается удваивать взыскания, а тем, кто набрал свыше 100, — утраивать. Как сообщает SHOT, с такой инициативой глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По предложению НАС, прогрессивная шкала должна распространяться именно на систематических нарушителей. Если водитель получил больше 50 штрафов за год, размер последующих взысканий предлагается увеличить вдвое, а после сотого нарушения — втрое.

По мнению Шапарина, такая система может изменить отношение тех автомобилистов, которые воспринимают регулярные штрафы фактически как «плату за проезд» и продолжают нарушать ПДД сотни раз в течение года. Повышенные санкции, считает автор инициативы, должны заставить их ездить аккуратнее и своевременно оплачивать взыскания.

По данным МВД, в 2025 году в России выявили 11 447 895 водителей, нарушивших ПДД. Это примерно на 376 тысяч меньше, чем годом ранее, и один из самых низких показателей за последние годы.

С 2025 года в России уже ужесточили ряд наказаний для автомобилистов. В частности, штрафы за некоторые нарушения выросли, а скидка при их быстрой оплате сократилась с 50% до 25%. При этом льготный период увеличили с 20 до 30 дней.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении привязать размер некоторых автомобильных штрафов к доходам водителей и учитывать количество нарушений за год. Тогда также звучала идея ежегодно обнулять счётчик нарушений и вернуть прежнюю 50-процентную скидку за оперативную оплату.