Южнокорейские пользователи вступились за участника K-pop-группы Stray Kids Хван Хёнджина, которого украинские поклонники раскритиковали за любовь к творчеству Фёдора Достоевского. На форуме The Qoo комментаторы обвинили недовольных фанатов в невежестве и двойных стандартах.

Поводом для споров стало признание артиста, что ему понравилась повесть «Белые ночи». Некоторые украинские подписчики выразили разочарование певцом, посчитав интерес к русской классике неуместным на фоне конфликта на Украине.

Однако среди корейских интернет-пользователей такая реакция вызвала возмущение и смех. Публикация на популярном форуме The Qoo собрала более 71 тысячи просмотров и множество комментариев. Большинство участников обсуждения встали на сторону Хёнджина.

«Это же шедевр мировой литературы. Вы что, издеваетесь...? Тогда пусть сами породят писателя мирового масштаба. Что ещё им сказать?» — написал один из пользователей.

Другие комментаторы подчеркнули, что произведения Достоевского принадлежат мировому культурному наследию, а литературные предпочтения артиста не должны становиться поводом для политических обвинений.

Некоторые участники дискуссии также указали на противоречивость подобных требований. По их логике, если отказываться от культурных достижений государств, участвовавших в военных конфликтах, под запрет должны попасть едва ли не все.

Примечательно, что Хёнджина поддержали даже те, кто не считает себя его поклонником. Пользователи призвали не переносить политические разногласия на корейскую музыкальную индустрию и перестать требовать от артистов отказа от русской литературы в угоду Украине.