Народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась тёплыми воспоминаниями о Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой её связывали годы знакомства и учёба в одной мастерской. Актриса призналась, что запомнит коллегу светлым, жизнерадостным человеком, на которого всегда можно было положиться.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru

«Как прекрасного, хорошего человека, очень доброжилательного, жизнерадостного, светлого. Мы с ней с одной мастерской, у нас одна группа крови», — рассказала Лужина.

По словам артистки, Федосеева-Шукшина отличалась не только талантом, но и добротой. При этом в последние годы коллеги почти не встречались. Лужина объяснила, что сама испытывает проблемы со здоровьем и потому редко появляется на мероприятиях.

О состоянии Федосеевой-Шукшиной она узнавала от её дочери Марии. Та рассказывала, что здоровье матери ухудшилось. Последняя личная встреча актрис состоялась на одном из фестивалей несколько лет назад.

«Хороший был человек. Талантливый, жалко. Достойно прожила свою жизнь», — добавила Лужина.