«Доступность важна»: Директор цирка на Цветном бульваре раскрыл стоимость билетов
Максим Никулин: Билеты в цирк на Цветном бульваре продаются за 1,5–2 тыс. рублей
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В цирк на Цветном бульваре можно попасть за 1500–2000 рублей, рассказал директор и художественный руководитель Максим Никулин. По его словам, самые дорогие места на новогодних представлениях стоят около 10 тысяч рублей. Это билеты в VIP-сектор, таких мест в зале немного.
«К нам приходят семьями, поэтому доступность важна», — подчеркнул собеседник NEWS.ru, ответив на вопрос о ценах на некоторые московские театральные премьеры, где за место просят до 100 тысяч рублей.
Ранее в Петербурге открыли продажу билетов на декабрьского «Щелкунчика» в Мариинском театре. На 31 декабря запланировали два показа на исторической сцене. Билеты на дневной стоят от 10 до 24 тысяч рублей, на вечерний — от 12 до 35 тысяч.