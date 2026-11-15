В цирк на Цветном бульваре можно попасть за 1500–2000 рублей, рассказал директор и художественный руководитель Максим Никулин. По его словам, самые дорогие места на новогодних представлениях стоят около 10 тысяч рублей. Это билеты в VIP-сектор, таких мест в зале немного.

«К нам приходят семьями, поэтому доступность важна», — подчеркнул собеседник NEWS.ru, ответив на вопрос о ценах на некоторые московские театральные премьеры, где за место просят до 100 тысяч рублей.