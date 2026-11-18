В Татарстане за девять месяцев 2026 года уволили 16 чиновников в связи с утратой доверия — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок управления раиса республики Равия Шрша.

Одним из оснований для увольнения стал фиктивный договор на оказание услуг, подписанный руководителем исполкома сельского поселения в Заинском районе. По приведённым данным, деньги по этому соглашению физическое лицо передавало самой чиновнице.

Другой случай выявили в Верхнеуслонском районе, где нарушения антикоррупционных требований обнаружили у семьи должностного лица. Выяснилось, что супруга чиновника владела акциями иностранных компаний.

Для сравнения, за январь — сентябрь 2025 года в Татарстане по причине утраты доверия уволили девять человек. При этом общее число должностных лиц, привлечённых к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сократилось с 223 до 215.