В Ишиме чиновника уволили за участие в управлении компанией жены
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Директор департамента городского хозяйства Ишима Тюменской области лишился должности после того, как прокуратура обнаружила его участие в управлении коммерческой фирмой собственной супруги. Чиновника уволили в связи с утратой доверия, сообщает RG.ru.
Нарушения вскрылись во время антикоррупционной проверки. Как установило надзорное ведомство, руководитель департамента фактически участвовал в деятельности ООО «Бизнес-Концепция», директором которого является его жена. При этом закон запрещает муниципальным служащим управлять коммерческими организациями.
Компания занимается сбором неопасных отходов и заключает договоры с различными учреждениями и организациями Ишима и Ишимского округа. Вопросы городского хозяйства, включая сферу ЖКХ, входили в компетенцию департамента, которым руководил чиновник.
Помимо участия в управлении семейным бизнесом, проверка выявила ещё одно нарушение: муниципальный служащий не уведомил работодателя о возникшем конфликте интересов. Между тем законодательство обязывает должностных лиц сообщать о подобных обстоятельствах и принимать меры для их урегулирования.
По итогам проверки Ишимская межрайонная прокуратура внесла представление главе города. После рассмотрения материалов руководителя департамента освободили от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Ранее Life.ru сообщал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в отставку главу Горнозаводского округа Вадима Лумпова. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на проблемы с отоплением и горячей водой, состояние дорог, уличное освещение и вывоз мусора. После увольнения чиновника к устранению нарушений подключились профильные краевые ведомства, а ситуацию в муниципалитете взяли на особый контроль.