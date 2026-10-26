В Ишиме чиновника уволили за участие в управлении компанией жены

Директор департамента городского хозяйства Ишима Тюменской области лишился должности после того, как прокуратура обнаружила его участие в управлении коммерческой фирмой собственной супруги. Чиновника уволили в связи с утратой доверия, сообщает RG.ru.

Нарушения вскрылись во время антикоррупционной проверки. Как установило надзорное ведомство, руководитель департамента фактически участвовал в деятельности ООО «Бизнес-Концепция», директором которого является его жена. При этом закон запрещает муниципальным служащим управлять коммерческими организациями.

Компания занимается сбором неопасных отходов и заключает договоры с различными учреждениями и организациями Ишима и Ишимского округа. Вопросы городского хозяйства, включая сферу ЖКХ, входили в компетенцию департамента, которым руководил чиновник.

Помимо участия в управлении семейным бизнесом, проверка выявила ещё одно нарушение: муниципальный служащий не уведомил работодателя о возникшем конфликте интересов. Между тем законодательство обязывает должностных лиц сообщать о подобных обстоятельствах и принимать меры для их урегулирования.

По итогам проверки Ишимская межрайонная прокуратура внесла представление главе города. После рассмотрения материалов руководителя департамента освободили от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».