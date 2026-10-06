Губернатор Пермского края уволил главу Горнозаводского округа Лумпова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в отставку главу Горнозаводского муниципального округа Вадима Лумпова после многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

В последние дни от населения поступали обращения по поводу отопления и горячего водоснабжения, состояния дорог, уличного освещения и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Именно ситуацию в муниципалитете и накопившиеся проблемы власти региона назвали причиной кадрового решения.

По поручению Махонина к устранению нарушений подключились профильные краевые ведомства. Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселёва уже проверила объекты теплоснабжения.

В краевом правительстве сообщили, что все котельные запущены. Одновременно специалисты проверяют работу управляющих компаний.

На контроль также поставили вопросы вывоза мусора, ремонта и содержания дорог, освещения улиц и организации медицинской помощи. Региональные структуры продолжат разбирать поступившие от жителей обращения.

Лумпов возглавлял Горнозаводский муниципальный округ с апреля 2022 года. Тогда его избрали на должность решением местной думы.

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