В Тюмени уволили пиарщика депобра после непристойной переписки с журналисткой
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Пресс-секретарь тюменского департамента образования Иван Рябцев лишился работы после скандальной переписки с журналисткой. Об увольнении сообщила директор городского информационно-методического центра Наталья Старых.
Инцидент произошёл 5 октября, когда корреспондент обратилась к Рябцеву за рабочим комментарием. Вместо ответа по существу пиарщик перешёл на непристойные высказывания, а после отказа журналистки продолжать общение начал использовать нецензурную лексику.
«Считаем, что такой тон несовместим с уважительным и профессиональным общением. В настоящее время специалист уволен», — заявила Старых.
Она также принесла извинения за произошедшее и подчеркнула, что в момент переписки Рябцев не находился на рабочем месте. Ранее директор департамента образования Тюмени Ольга Тренина также извинилась перед журналисткой, а ситуацию взяли на контроль городские власти.
Сам Рябцев позднее заявил 72.RU, что к моменту скандальной переписки уже якобы уволился. По его версии, часть сообщений с его телефона отправили друзья, а сам он впоследствии удалил написанное и извинился.
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