Бывшего первого заместителя главы Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе обязали вернуть в городской бюджет 145,2 тысячи рублей. Эту сумму чиновник незаконно выплатил себе в качестве денежного поощрения, сообщили в пресс-службе судов Югры.

По данным суда, мужчина временно исполнял обязанности главы города и самостоятельно издал распоряжения о назначении себе премии. Такие действия противоречили принципам служебной подчинённости и указывали на возможный конфликт интересов.

Бывший чиновник пояснил, что не осознавал ситуацию как конфликт интересов. При этом он выразил готовность вернуть полученные деньги, чтобы урегулировать спор без дополнительных судебных расходов.

Суд признал выплату неправомерной и квалифицировал полученные средства как неосновательное обогащение. В итоге экс-замглавы обязали перечислить 145,2 тысячи рублей в доход муниципального бюджета.