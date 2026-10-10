Доверился коллеге — узнал весь офис: В Роскачестве объяснили риски откровений на работе

Обсуждение личных проблем с коллегами может помочь получить поддержку в трудный момент, однако излишняя откровенность способна обернуться неприятными последствиями. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, посоветовавшая заранее определять границы общения на работе.

По словам специалиста, сотрудники проводят вместе значительную часть жизни и нередко становятся настоящими друзьями. Они могут помогать друг другу переживать сложные периоды, давать советы и поддерживать не только в профессиональных вопросах. Поэтому желание поделиться переживаниями с человеком из коллектива совершенно естественно.

Однако прежде чем рассказывать о сокровенном, Шульженко рекомендует задуматься о цели разговора. Не менее важно оценить, насколько комфортно будет, если подробности станут известны другим людям. Даже хорошие отношения в офисе не всегда означают такую же степень доверия, как в обычной жизни.

Отдельная ситуация возникает, когда семейные или другие обстоятельства начинают мешать выполнению рабочих обязанностей. Например, сотруднику может потребоваться изменить график, временно приостановить работу или перенести сроки выполнения задач. В таком случае достаточно обсудить с руководителем только сведения, необходимые для решения организационных вопросов.

При этом работник вправе самостоятельно определять, насколько подробно посвящать начальство в происходящее. Раскрывать обстоятельства, которыми не хочется делиться, вовсе не обязательно. По словам эксперта, такой подход тоже помогает сохранять здоровые границы между профессиональной и личной жизнью.

Шульженко подчеркнула, что универсальных правил дружбы с коллегами не существует. Одни предпочитают оставлять переживания за пределами офиса, другим важно иметь рядом людей, готовых выслушать и поддержать. Благоприятная атмосфера в коллективе предполагает свободу выбора, при которой никто не обязан рассказывать о себе больше, чем считает нужным.

Ранее специалист по этикету Ирина Карнилина объяснила, что на работе первым здоровается младший по должности, а руку для пожатия протягивает старший, поскольку в деловом общении приоритет определяется статусом, а не возрастом или полом. Входящий в кабинет или переговорную тоже здоровается первым независимо от должности, и ждать инициативы женщины для рукопожатия не требуется — здесь действует старшинство по статусу.