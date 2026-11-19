Зрители концерта рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) в Москве жаловались на временную потерю зрения и сильные головные боли, а некоторые падали в обморок. По данным SHOT, причиной ухудшения самочувствия мог стать сбой в работе стробоскопов, которые ослепляли публику частыми вспышками.

На концерте Pharaoh в Москве зрители теряли сознание из-за света. Видео © TikTok/ / zverogramm, phhhhhhhhl

Инцидент произошёл 18 ноября на «ВТБ Арене», где музыкант давал первый из трёх запланированных концертов. Несколько поклонников, как утверждает Telegram-канал, потеряли сознание, причём одну из девушек приводили в чувство прямо в толпе. Другие зрители не выдерживали яркого света и покидали площадку.

Пока технические специалисты пытались устранить неисправность, Pharaoh развлекал зал разговорами. Артист бродил по сцене, ложился на неё, рассуждал о жизни и признавался поклонникам в любви. А непрерывные световые вспышки предложил представить как «дождь».

Примерно через десять минут оборудование удалось наладить, однако на этом неприятности не закончились. По информации SHOT, под сценой неожиданно загорелась огненная пушка, которую быстро потушили.

Несмотря на происшествия, выступление прошло при аншлаге. Билеты стоили от 2 до 25 тысяч рублей, а перед началом концерта у входа выстроились многометровые очереди. При этом часть поклонников осталась недовольна организацией шоу.

Ранее Life.ru рассказывал, что зрители концерта Димы Билана в Москве раскритиковали организацию выступления. Установленный на сцене шестиметровый интерактивный подиум перекрывал обзор части публики. Певец объяснил, что шоу было экспериментальным, и пообещал вместе с командой разобраться в недочётах.