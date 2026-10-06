Дождалась: Активисты заподозрили мужа участницы «Ждуль» в развратных действиях с падчерицей

Муж участницы реалити-шоу «Ждули» оказался в центре скандала после публикации семейных видео с падчерицей. Общественники усмотрели в поведении мужчины признаки домогательств к ребёнку и намерены обратиться в правоохранительные органы.

Поводом стали ролики из соцсетей семьи. На кадрах отчим слишком тесно взаимодействует с девочкой, в том числе прижимает её к себе и касается тела. Активисты сочли такое поведение недопустимым и потребовали дать ему правовую оценку.

После критики часть публикаций была удалена. Екатерина, участвовавшая в «Ждулях», встала на защиту супруга и заявила, что речь идёт лишь о проявлении семейной близости, а обвинения пользователей считает надуманными.

По данным Baza, мужчина ранее трижды был судим. Общественники собираются передать сохранённые записи силовикам и добиваться проверки по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Кроме того, активисты выступают за проверку условий, в которых живёт ребёнок, и ставят вопрос о родительских правах матери. На момент публикации сведений о возбуждении уголовного дела или официальной процессуальной проверке нет.

Сам проект «Ждули» посвящён женщинам, которые строят отношения с мужчинами, находящимися в местах лишения свободы. На официальном сайте телеканала «Ю» сейчас представлен уже пятый сезон шоу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Zara оказалась в центре скандала из-за детского костюма на Хэллоуин, который покупатели сравнили с формой узников нацистских концлагерей. Комплект стоимостью 39,99 фунта состоял из рубашки и шорт из серой ткани с синими вертикальными полосками. Часть пользователей увидела в дизайне сходство с одеждой заключённых времён Холокоста, а в узоре — ассоциации с колючей проволокой. После жалоб спорный товар исчез с британского сайта бренда, хотя официального комментария руководство Zara не давало.