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Опубликовано 19 сентября, 05:20

Дождались прибавки: кому из силовиков и ветеранов с октября поднимут выплаты

Выплаты военным пенсионерам в России вырастут на 4% с 1 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выплаты уволенным в запас военнослужащим вырастут в середине осени. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, плановое увеличение назначено на 1 октября 2026 года.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Параметры роста составят порядка 4%», — рассказал РИА «Новости» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Экономист уточнил, что корректировка сумм коснётся ветеранов силовых структур. В их число входят бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и службы исполнения наказаний.

Повышение затронет и гражданских лиц, перешагнувших в сентябре 80-летний рубеж. Фиксированная часть их ежемесячного довольствия удвоится и достигнет 19 169 рублей, а в качестве автоматического бонуса добавится 1 413 рублей на уход.

Аналогичный базовый объём средств и компенсация за постороннюю помощь полагаются гражданам с инвалидностью I группы. Однако специалист предупредил: если человеку уже провели перерасчёт по состоянию здоровья, то по достижении восьмидесятилетия повторного удвоения суммы ждать не стоит.

Дополнительные деньги гарантированы и тем, кто содержит нетрудоспособных родственников. При своевременной подаче заявления увеличенные начисления поступят со следующего месяца: за одного иждивенца добавят 3 194 рубля, за двоих перечислят 6 389 рублей, а за троих переведут 9 584 рубля.

Цена ожидания: Экономист раскрыла подвох позднего выхода на пенсию
Цена ожидания: Экономист раскрыла подвох позднего выхода на пенсию

Ранее Life.ru писал, что в федеральном бюджете на октябрьскую индексацию военных пенсий заложено повышение на 4%. Перерасчёт должен затронуть бывших военнослужащих и пенсионеров ряда силовых ведомств.

Больше новостей о пенсиях, пособиях и других выплатах — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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