Дожили до своих бананов: Российские аграрии впервые собрали коммерческий урожай

Российские аграрии впервые собрали урожай бананов — экзотические плоды вырастили в Краснодарском крае. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодёжи.

Кубань традиционно считается одним из главных производителей зерна, масличных культур, овощей и сахарной свёклы. Теперь, по словам Патрушева, местным хозяйствам удалось освоить и культуру, которая прежде ассоциировалась в России прежде всего с импортом.

Вице-премьер связал расширение возможностей отечественного агропрома с разнообразием природно-климатических зон и развитием технологий. Они позволяют выращивать новые культуры и выпускать продукты с заданными характеристиками, в том числе с повышенным содержанием полезных веществ.

Меняются и подходы к селекции: задача теперь заключается не только в росте урожайности. Специалисты работают над сортами с повышенным содержанием белка и витаминов, применяют современные удобрения и технологии, позволяющие лучше сохранять полезные свойства продуктов.

При этом Патрушев подчеркнул, что ставка по-прежнему будет делаться на привычные продукты питания. По его словам, российский агропром намерен увеличивать их производство как для внутреннего рынка, так и для поставок за рубеж.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе 2026 года бананы в России подешевели примерно до 150 рублей за килограмм. Тогда эксперты связывали динамику цен с курсом рубля и изменением сезона урожая в Эквадоре.