Драка пенсионеров за место на пляже закончилась гибелью одного из них

На пляже в греческом городе Вулиагмени 82-летний мужчина умер после конфликта из-за лежаков. Ссора между отдыхающими переросла в драку, после которой пенсионеру стало плохо.

Инцидент произошёл утром 20 сентября на афинской Ривьере. По данным Metro.co.uk, 76-летний мужчина пришёл на пляж вместе с 21-летней спутницей и попытался занять несколько свободных лежаков.

Однако находившийся там 82-летний отдыхающий заявил, что эти места уже заняты. После словесной перепалки между мужчинами возникла потасовка.

Во время конфликта у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Очевидцы попытались оказать ему помощь, сделали непрямой массаж сердца и использовали дефибриллятор, однако врачи не смогли его спасти.

Полиция задержала 76-летнего участника драки. Ему предъявили обвинение в причинении смертельных телесных повреждений. Его спутницу также задержали по подозрению в угрозах и возможном участии в конфликте, но позже отпустили.

Сам обвиняемый утверждает, что первым ударил 82-летний мужчина. По его словам, пенсионер также напал на его спутницу.

Ранее в турецком отеле разгорелся конфликт между местными жителями и российскими туристами из-за шезлонгов у бассейна. По словам пострадавшей, инцидент произошёл в пятизвёздочном Selectum Colours Bodrum, где она отдыхала с подругой. Девушки выбрали удобные места у воды, но им также заинтересовалась турецкая пара. Они начали утверждать, что шезлонги принадлежат им. Мужчина из этой пары начал скидывать вещи россиянок: сначала в бассейн полетела сумка, а затем и полотенца. В результате пострадали наушники AirPods стоимостью примерно 18 тысяч рублей.