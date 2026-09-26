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Опубликовано 26 сентября, 17:15

Драка пенсионеров за место на пляже закончилась гибелью одного из них

В Греции 82-летний мужчина скончался после драки из-за лежака

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На пляже в греческом городе Вулиагмени 82-летний мужчина умер после конфликта из-за лежаков. Ссора между отдыхающими переросла в драку, после которой пенсионеру стало плохо.

Инцидент произошёл утром 20 сентября на афинской Ривьере. По данным Metro.co.uk, 76-летний мужчина пришёл на пляж вместе с 21-летней спутницей и попытался занять несколько свободных лежаков.

Однако находившийся там 82-летний отдыхающий заявил, что эти места уже заняты. После словесной перепалки между мужчинами возникла потасовка.

Во время конфликта у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Очевидцы попытались оказать ему помощь, сделали непрямой массаж сердца и использовали дефибриллятор, однако врачи не смогли его спасти.

Полиция задержала 76-летнего участника драки. Ему предъявили обвинение в причинении смертельных телесных повреждений. Его спутницу также задержали по подозрению в угрозах и возможном участии в конфликте, но позже отпустили.

Сам обвиняемый утверждает, что первым ударил 82-летний мужчина. По его словам, пенсионер также напал на его спутницу.

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Дарья Денисова
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