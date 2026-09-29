«Драка века»: В Латвии ёж и барсук устроили ночную потасовку в подъезде

Необычный ночной вызов получили полицейские в латвийском городе Айзпуте. Жители многоквартирного дома пожаловались на шум, а прибывший наряд обнаружил на лестничной площадке дерущихся ежа и барсука,

По словам начальника полиции Южно-Курземского края Иевы Илстере, потасовка сопровождалась пронзительными звуками. Для местных правоохранителей такой источник жалобы на шум оказался первым. При появлении полицейских барсук предпочёл покинуть место происшествия. Вслед за ним по мере сил удалился и ёж, после чего оба лесных гостя вернулись на улицу.

Портал liepajnieks.lv отмечает, что особенно удивило сотрудников только одно: несмотря на шумную схватку, в полицию поступил всего один звонок. Айзпуте находится на западе Латвии и входит в Южно-Курземский край. В городе живут менее четырёх тысяч человек.

Ранее в Индии домашний пёс отбился от леопарда, пробравшегося во двор. Камера зафиксировала, как хищник напал на спящего пса, но тот вскочил и яростно атаковал в ответ, после чего леопард отступил и убежал, а собака не пострадала. Местные жители попросили усилить ночное патрулирование, так как леопардов всё чаще видят рядом с домами.