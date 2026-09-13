Давид против Голиафа: Маленький пёс прогнал огромного леопарда со двора в Индии

Домашний пёс вступил в схватку с леопардом, который проник во двор частного дома в Индии. Несмотря на разницу в размерах, питомец сумел дать хищнику отпор и остался невредим. Как сообщает Need To Know, инцидент произошёл вечером 8 сентября в округе Рудрапраяг индийского штата Уттаракханд.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения: на кадрах видно, как леопард под покровом темноты крадётся к спящему во дворе псу, а затем бросается на него. Однако лёгкой добычи не получилось: питомец вскочил и яростно атаковал хищника в ответ.

Схватка продолжалась недолго. Не сумев справиться с собакой, леопард отступил и выбежал со двора, а осмелевший пёс погнался за ним. Только после исчезновения хищника из дома вышел человек.

Собака в драке не пострадала. После случившегося местные жители попросили Департамент лесного хозяйства усилить ночное патрулирование и следить за перемещениями леопардов, которых в последние недели всё чаще замечают рядом с домами.

За несколько часов до этой схватки в индийском штате Карнатака раненый леопард напал на сотрудника лесной службы. Хищника сбила машина, а введённый спасателями транквилизатор не успел подействовать. Зверь сбил лесничего с ног и скрылся в зарослях, но позднее его поймали и доставили в ветеринарный центр с травмами глаза и бедра.

В июле другой леопард ворвался в винный магазин в индийском штате Раджастхан и ранил трёх человек. Спасательная операция продолжалась около пяти часов, после чего хищника удалось обездвижить.