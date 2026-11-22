Американские и швейцарские учёные обнаружили ранее неизвестный вид древней рептилии, жившей на Земле около 156 миллионов лет назад. Необычное существо длиной всего 45 сантиметров имело два роговидных выступа на затылке, за что получило название Meilynodraco amonamarthi — «дракон Мейлин». Вторую часть имени исследователи посвятили шведской метал-группе Amon Amarth. Об открытии сообщил швейцарский Институт Пауля Шеррера.

Раскопки. Фото © пресс-служба музея динозавров Ааталь в Швейцарии

Окаменелые останки обнаружили ещё в 2022 году во время раскопок в американском штате Вайоминг. Первоначально палеонтологи не могли определить, какому животному принадлежал скелет. Среди предположений фигурировали древняя змея, родственник крокодила и даже детёныш динозавра.

Разгадать тайну удалось благодаря нейтронной и рентгеновской томографии. Специалисты буквально заглянули внутрь песчаника и обнаружили скрытые в камне кости таза, задней конечности и почти полностью сохранившийся череп.

Самой ценной находкой оказались крошечные кости внутреннего уха. Они позволили отнести животное к вымершей группе рептилий — хористодерам. По мнению учёных, обнаруженные особенности строения могут помочь разобраться в их эволюционном родстве с современными пресмыкающимися.

Название рептилии тоже оказалось необычным. Палеонтолог Торстен Шайер, поклонник творчества Джона Толкина и тяжёлой музыки, решил увековечить любимую шведскую группу Amon Amarth. Музыканты, в свою очередь, взяли своё название из произведений Толкина.

Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science. В начале 2027 года останки древнего «дракона» планируют представить на специальной музейной выставке.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении останков нескольких детёнышей пситтакозавров в Кузбассе. Палеонтологи предположили, что древние животные могли стать жертвами хищника.