В Кузбассе обнаружили скопление останков нескольких детёнышей пситтакозавров, которые, предположительно, стали жертвами хищника. Об уникальной находке, сделанной летом 2026 года, рассказал ТАСС заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

«Однозначно можно предположить, что здесь находятся жертвы охоты какого-то хищника», — заявил палеонтолог.

Фрагменты скелетов нашли на территории Шестаковского комплекса на участке площадью всего около одного квадратного метра. По предварительным подсчётам, здесь сохранились кости более трёх особей. Раскопки продолжаются, поэтому окончательное количество детёнышей пока неизвестно.

При изучении ископаемого материала учёные также обнаружили копролиты — окаменевшие экскременты неизвестного животного. В них находились частично переваренные кости маленьких пситтакозавров.

Исследователи рассматривают несколько версий произошедшего. Хищник мог охотиться на детёнышей и приносить добычу в своё логово либо питаться уже погибшими животными. Не исключается и нападение непосредственно на убежище, где находились маленькие динозавры.

Судя по найденным костям, некоторым пситтакозаврам было всего несколько недель. Длина их туловища составляла около 20 сантиметров. Среди обнаруженных останков есть фрагменты черепов, челюстей, зубов и конечностей.

Установить, какое именно животное поедало детёнышей, пока не удалось. По словам Слободина, это мог быть как другой динозавр, так и млекопитающее. Подобный пример известен в Китае, где обнаружили останки древнего млекопитающего репеномама с костями детёныша пситтакозавра в области желудка.

Сибирские пситтакозавры были растительноядными динозаврами, обитавшими на территории современной Кемеровской области около 120 миллионов лет назад. Взрослые особи достигали 2,5 метра в длину и 1,5 метра в высоту. Шестаковский комплекс известен палеонтологам с середины прошлого века, а во время масштабной экспедиции 2014 года здесь удалось обнаружить скелеты 12 пситтакозавров.

«В России мы в первый раз видим такое», — подчеркнул Слободин, комментируя новое скопление останков.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные описали новый вид бронированного динозавра, останки которого обнаружили на японском острове Хоккайдо. Благодаря компьютерной томографии исследователи установили, что древнее животное относилось к нодозавридам — растительноядным динозаврам с костными пластинами.