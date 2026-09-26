«Японский щит» раскрыл древний маршрут динозавров между континентами

Учёные описали новый вид бронированного динозавра, останки которого нашли на японском острове Хоккайдо ещё в 1995 году. Животное получило название Nipponopelta yezoensis и стало первым официально названным представителем анкилозавров из Японии. Возраст окаменелостей оценивается примерно в 93–100 млн лет.

Разобраться с находкой спустя три десятилетия помогла компьютерная томография. С её помощью исследователи изучили скрытые в породе особенности черепа и установили, что динозавр относился к нодозавридам — травоядным животным, тело которых защищали костные пластины. Название Nipponopelta можно перевести как «японский щит».

Самое интересное открытие принесло изучение родственных связей. Nipponopelta оказался ближе к нодозавридам Северной Америки и Европы, чем к другим азиатским представителям группы. Это позволило учёным предположить, что разные линии бронированных динозавров проникали в Азию независимо друг от друга несколько раз.

По одной из гипотез, предки нового вида могли 100–110 млн лет назад перебраться из Северной Америки в Азию через сухопутный мост в районе современного Берингова пролива. В то время территория нынешней Японии была связана с материковой Азией.

Учёные также выяснили, что эта группа нодозавридов тяготела к прибрежным и эстуарным районам. Возможно, привычка двигаться вдоль побережья и помогла животным расселяться на огромные расстояния. При этом считать их морскими динозаврами нельзя: исследователи предполагают, что найденную на Хоккайдо тушу после смерти могло вынести рекой или эстуарием в море.

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