В Национальном музее Бурятии представили уникальную находку — Оленный камень. Он был обнаружен осенью в Боргойской степи. Артефакт датируют XIII–X веками до нашей эры, его возраст превышает три тысячи лет. Кадрами делится глава региона Алексей Цыденов.

Оленный камень. Фото © VK / Алексей Цыденов

«Земля Бурятии подарила нам бесценное сокровище — Оленный камень. Это ценнейший археологический артефакт. Этому гранитному исполину весом в 500 кг более 3000 лет! Он древнее Рима! Ровесник Гомеровской Греции. Этот камень считается символом воинской славы!» — написал чиновник на своей странице в VK.

Оленный камень. Фото © VK / Алексей Цыденов

Гранитная плита весит 560 килограммов, её длина — чуть больше двух метров. Изображения оленей опоясывают камень с четырёх сторон: животные словно бегут и вверх, и вниз. На поверхности также есть солярный знак, поделились в пресс-службе музея.

Руководитель раскопок Павел Марнуев рассказал, что сначала исследователи не заметили рисунки. Их помогли увидеть тающий снег и лучи закатного солнца. Местность изучали ещё новосибирские учёные в 1970-х годах, но тогда камень не обнаружили.

По одной из археологических версий, Оленные камни могли быть кенотафами — памятниками в честь воинов, погибших вдали от дома. Есть и предположение, что такие стелы устанавливали в знак военной победы. Находку планируют разместить в новом здании Национального музея, которое строят в Улан-Удэ.

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