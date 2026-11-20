За последние 7000 лет средний рост мужчин в отдельных регионах Азии уменьшился почти на 20 сантиметров, тогда как жители Северной Европы в определённые периоды, наоборот, становились выше. Причиной могли стать перенаселение, ухудшение качества питания и особенности развития сельского хозяйства. К таким выводам пришли учёные из Тюбингенского университета и Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии, изучив 18 457 древних скелетов из 45 стран. Результаты опубликованы в научном журнале PNAS.

Особенно заметные изменения обнаружили в Южной и Юго-Восточной Азии. Около 7000 лет назад средний рост местных мужчин составлял 178 сантиметров, однако к XIX веку снизился до немногим более 160 сантиметров. Похожая тенденция наблюдалась среди женщин в Китае: за тот же период их рост уменьшился со 157 до 148 сантиметров.

В Северной Европе история развивалась иначе. Примерно 5000 лет назад средний рост мужчин составлял около 162 сантиметров. Позднее в регион переселились скотоводческие народы из Восточной Европы и Западной Сибири, принёсшие развитое молочное хозяйство и генетическую способность усваивать лактозу во взрослом возрасте. По мнению исследователей, изменения в питании и образе жизни стали одними из факторов увеличения роста европейцев. Впрочем, с раннего Средневековья этот показатель вновь начал снижаться.

Для исследования специалисты собрали данные из 783 археологических памятников. Рост древних людей рассчитывали по длине бедренных костей. Большинство останков принадлежало обычным жителям городов и деревень, благодаря чему учёные смогли оценить условия жизни не только привилегированных слоёв населения.

Исследователи установили, что технический прогресс далеко не всегда делал людей здоровее. Например, в XI веке в Китае появились более урожайные сорта риса, которые позволили значительно увеличить производство продовольствия. Однако вместо улучшения питания каждого человека это сопровождалось ростом численности населения. Семьи становились больше, а качественной пищи, в частности богатой белком, на каждого жителя приходилось меньше.

Профессор экономической истории Йорг Батен подчеркнул, что технические достижения сами по себе не гарантируют увеличения среднего роста. Даже повышение урожайности может не улучшать условия жизни, если одновременно с этим резко возрастает плотность населения.

Авторы работы отмечают, что рост зависит не только от питания, но и от генетических особенностей, состояния здоровья и других условий жизни. Поэтому объяснить абсолютно все изменения исключительно развитием сельского хозяйства или увеличением населения пока невозможно. Кроме того, выявленные тенденции касаются отдельных исторических популяций, а не всех современных жителей Европы и Азии.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании древних захоронений в Италии, которое разрушило представления о питании богатых людей. Учёные изучили химический состав костей и зубов жителей некрополя возрастом около 2700 лет и выяснили, что владельцы роскошных погребений питались примерно так же, как люди из скромных могил. При этом мужчины получали больше животного белка, чем женщины. В другом исследовании специалисты восстановили рацион древних жителей Ботсваны по зубному камню. Анализ показал, что некоторые люди могли перейти от рыбы и собирательства к употреблению выращиваемых злаков в течение собственной жизни.