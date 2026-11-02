Древние жители западной и восточной частей Европы поддерживали генетические связи ещё до завершения ледникового периода. Это выяснили учёные, изучив ДНК женщины, жившей около 30 тысяч лет назад на территории современной Франции. Результаты исследования международной группы под руководством Венского университета опубликованы в журнале Science Advances.

Останки женщины обнаружили в пещере Истюриц на юго-западе Франции. Исследователям удалось получить из них древнейший для этого региона полногеномный набор данных человека современного типа. Расшифровка генома позволила проследить связи между населением разных частей Европы в эпоху верхнего палеолита.

Анализ показал, что большая часть генетического наследия женщины происходила от западноевропейских популяций. Однако специалисты также выявили родство с древними группами, населявшими Центральную и Восточную Европу. Согласно генетическому моделированию, смешение происходило примерно 31,5–32,5 тысячи лет назад.

Прежде считалось, что западные и восточные представители граветтской культуры, существовавшей около 34–25 тысяч лет назад, были относительно изолированы друг от друга. Теперь исследование указывает на более тесные контакты между ними. Древние люди могли преодолевать значительные расстояния, взаимодействовать с соседними сообществами и создавать семьи за пределами собственных групп.

Дополнительные свидетельства жизни древних европейцев обнаружили в испанской пещере Эль-Мирон. Учёным удалось извлечь человеческую ДНК непосредственно из грунта возрастом около 22 тысяч лет, несмотря на отсутствие в исследованном слое костей и зубов. Полученные данные помогли проследить генетическую преемственность населения Пиренейского полуострова даже в период максимального распространения ледников.

Подобные открытия показывают, что для изучения истории человечества исследователям уже не всегда необходимы останки людей. Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении человеческой ДНК на наскальных рисунках в пещерах Испании и Португалии. Немецкие учёные предположили, что генетический материал мог сохраниться на каменных поверхностях вместе с потом, слюной или частицами кожи древних художников.

Ещё одно важное свидетельство ранних миграций сохранилось на территории России. Ранее Life.ru писал о стоянке Костёнки-14 в Воронежской области, где в середине XX века нашли погребение человека, жившего около 37 тысяч лет назад. Последующая расшифровка его генома показала, что генетическая история европейского населения начала формироваться значительно раньше, чем предполагали исследователи.