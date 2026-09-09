Драма до трёх часов ночи: Шелтон победил Алькараса в самом позднем матче US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в драматичном пятисетовом четвертьфинале US Open. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10) в пользу девятой ракетки мира.

По ходу встречи испанец столкнулся с проблемами со здоровьем. Во время одного из перерывов в трансляцию попал момент, когда Алькараса, предположительно, вырвало в полотенце. Несмотря на это, он продолжил игру и довёл встречу до решающего сета.

Матч получился крайне неровным. Алькарас забрал первую партию на тай-брейке, затем Шелтон выиграл два сета подряд — 6:1, 6:3. Испанец ответил разгромными 6:1 и перевёл игру в пятую партию, где судьба путёвки в полуфинал решилась на чемпионском тай-брейке.

Встреча вошла в историю US Open из-за позднего времени проведения. Теннисисты играли уже после прежнего рекорда турнира: в 2022 году Алькарас и Янник Синнер завершили свой четвертьфинал в 2:50 ночи по времени Нью-Йорка.

Поражение оборвало 18-матчевую победную серию Алькараса на турнирах «Большого шлема». Действующий чемпион US Open впервые с 2021 года не смог пробиться здесь в полуфинал.

Испанец также лишь второй раз в карьере проиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс в таких встречах составляет 15 побед при двух поражениях. До Шелтона единственным теннисистом, обыгравшим Алькараса в пяти сетах, был Маттео Берреттини на Australian Open — 2022.

US Open стал для Алькараса первым турниром после возвращения из-за травмы правого запястья. Из-за неё он пропустил «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Ранее Life.ru сообщал, что Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо и покинул US Open на стадии 1/8 финала. Россиянин, посеянный под седьмым номером, не смог навязать борьбу сопернику ни в одном из сетов — все три партии остались за американцем.