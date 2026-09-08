Хачанов обыграл Тьена и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Лёрнера Тьена и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Матч четвёртого круга прошёл в Нью-Йорке и растянулся на пять сетов.

Хачанов выиграл встречу со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4. Россиянин выступает на турнире без номера посева, тогда как Тьен получил 14-й номер.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с бельгийцем Александром Блоксом, которого организаторы посеяли под 28-м номером.

Хачанову 30 лет. Он занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и за карьеру выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде. На соревнованиях Большого шлема россиянин дважды доходил до полуфинала — на Открытом чемпионате США в 2022 году и Открытом чемпионате Австралии в 2023-м.

В 2021 году Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде. В том же сезоне он вместе со сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса.

Тьену 20 лет, он находится на 15-й строчке мирового рейтинга. Американец выиграл два турнира ATP. Его лучший результат на соревнованиях Большого шлема — четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Турнир проходит на харде, а его призовой фонд в этом году достиг рекордных $108 млн. Среди российских теннисистов титул в Нью-Йорке ранее завоёвывали Марат Сафин в 2000 году и Даниил Медведев в 2021-м.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она за два сета обыграла японку Наоми Осаку — 6:1, 6:4. Следующей соперницей Рыбакиной станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. До нынешнего турнира лучшим результатом Рыбакиной в Нью-Йорке оставался выход в четвёртый круг в 2025 году.