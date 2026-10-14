«Драпотыл» для Драпатого: «Жужжалка» передала привет главкому ВСУ

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, за восемь минут передала сразу три загадочных слова — «закопунш», «драпотыл» и «волохлев». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность таинственной «Жужжалки».

Первый сигнал зафиксировали 14 октября в 15:20 по московскому времени. Тогда в эфире прозвучала комбинация «НЖТИ 75859 ЗАКОПУНШ 9186 1994». Однако на этом радиостанция не остановилась.

Уже в 15:28 слушатели услышали новую шифровку, в которой оказалось сразу два слова. Полная последовательность выглядела так: «НЖТИ 31899 ДРАПОТЫЛ 5029 0844 ВОЛОХЛЕВ 9232 4881».

УВБ-76 работает на коротких волнах и большую часть времени транслирует характерное монотонное жужжание. Иногда привычный звук сменяется голосовыми сообщениями с наборами букв, чисел и кодовых слов. Из-за загадочности передач станцию неофициально прозвали Радио Судного дня.

Всего несколькими днями ранее «Жужжалка» уже привлекла внимание очередным необычным сигналом. 11 октября в её эфире прозвучало слово «блицотип», сопровождавшееся числовыми комбинациями. Тогда радиолюбители также зафиксировали полный набор символов, переданный неизвестным диктором.