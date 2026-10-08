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Опубликовано 8 октября, 18:31

«Такелажный дворохрящ» и «краснощёкий бобовнук»: Радио Судного дня не умолкает с ночи

Радиостанция УВБ-76 передала восемь странных сообщений за день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», 8 октября передала сразу восемь голосовых сообщений. Это следует из данных Telegram-канала «УВБ-76 логи», который фиксирует эфир станции.

Первое сообщение прозвучало в 12:11 мск. В нём передали кодовую комбинацию «НЖТИ 62101 КОЛЕР 5291 8888». Спустя 13 минут станция вышла в эфир снова — уже с тройным сообщением: «НЖТИ 78230 ОБЗОР 0909 4948 ИЗЬЯТИЕ 7726 3201 ЦЕНЗОДОЛЛ 8664 4343».

Далее в эфире прозвучали слова «ЛОТОНАНТ», «СЧЕТОСПОР», «КРАСНОЩЕКИЙ», «РЕКОМРАК» и «КОЛОТЫЙ». Ещё одно тройное сообщение содержало слова «ДВОРОХРЯЩ», «ТАКЕЛАЖНЫЙ» и «БОБОВНУК».

Седьмой сигнал зафиксировали в 16:21 мск: «НЖТИ 37513 КОДОБЕРН 0216 5516». В 16:39 мск УВБ-76 передала восьмое сообщение — «НЖТИ 11718 МОТИВАЦИЯ 9089 7726».

Накануне станция выходила в эфир дважды. Тогда в сообщениях прозвучали слова «МНИТЕЛЬНЫЙ» и «КУПОЛ».

Назначение УВБ-76 официально не раскрывается. Станция десятилетиями работает на коротких волнах и большую часть времени передаёт характерный монотонный сигнал, который периодически прерывается голосовыми кодированными сообщениями.

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Ранее в эфире Радио судного дня неожиданно прозвучало кодовое слово «Акушерка». Активность на этом не закончилась. Спустя 31 минуту «Жужжалка» снова прервала сигнал — на этот раз словом «Метиленовый».

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Юлия Сафиулина
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