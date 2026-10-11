Радио Судного дня прогремело загадочным «блицотипом»

Радио Судного дня вновь заставило конспирологов строить догадки. Новая порция странных сообщений разорвала эфир загадочной радостанции. На это раз сквозь треск и шум прорвалось слово «блицотип». Информацию публикует Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий её сообщения.

«НЖТИ 62070 БЛИЦОТИП 8186 3319», — приводится текст послания.

Ранее радиостанция Судного дня передала в эфир слова «Пробоина» и «Балокрот». Назначение этих сообщений и значение кодовых слов официально не раскрываются. УВБ-76 известна непрерывным характерным жужжанием, которое периодически прерывается голосовыми передачами с наборами букв, цифр и отдельных слов.