Радиостанция Судного дня передала в эфир слова «Пробоина» и «Балокрот»

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня, 9 октября дважды вышла в эфир с загадочными кодовыми сообщениями. В них прозвучали слова «Пробоина» и «Балокрот». Об этом свидетельствуют записи канала, отслеживающего активность станции.

Первое сообщение прозвучало в 15:38 по московскому времени. Его содержание: «НЖТИ 76999 ПРОБОИНА 5631 3486».

Спустя почти полтора часа, в 17:05 мск, радиостанция передала второй сигнал: «НЖТИ 01386 БАЛОКРОТ 8445 9873».

Назначение этих сообщений и значение кодовых слов официально не раскрываются. УВБ-76 известна непрерывным характерным жужжанием, которое периодически прерывается голосовыми передачами с наборами букв, цифр и отдельных слов. Из-за этого станцию также называют «жужжалкой».

Накануне, 8 октября, активность радиостанции была значительно выше: в эфире прозвучали сразу восемь кодовых сообщений. Среди переданных слов были «Изъятие», «Краснощёкий», «Дворохрящ» и «Мотивация».