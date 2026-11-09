Верховная рада Украины приняла законопроект о создании в составе ВСУ Космических сил, следует из трансляции заседания парламента. «За» высказались 252 депутата, «против» — ноль, воздержались два человека, а не голосовали вовсе — 35.

Напомним, на фоне конфликта с владельцем американской спутниковой группировки Starlink Илоном Маском и успехов российского «Рассвета» Владимир Зеленский замахнулся на создание Украиной аналогичной системы. По словам печально известного комика, у инженеров в Незалежной якобы уже есть наработки, однако подробности он раскрывать не стал.