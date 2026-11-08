Палеоантрополог Станислав Дробышевский не знал, что организаторы в Грузии отказались от проведения его лекций. Сам учёный воспринял отмену выступлений без сожаления и заявил, что готов читать лекции для грузинской аудитории в России. Об этом он рассказал РБК.

Решение об отмене принял тбилисский книжный бар a.uditoria. Организаторы объяснили его реакцией на прежние высказывания Дробышевского об истории Грузии и Тбилиси. По их оценке, комментарии палеоантрополога были «поверхностными и демонстрировали неуважение к историческому и культурному наследию страны».

В заведении отметили, что содержание этих высказываний не имело отношения к научной программе запланированных встреч. Чтобы дать учёному возможность высказаться по поводу возникшей критики, его представителю предложили организовать интервью с русскоязычным грузинским СМИ. Организаторы назвали отмену собственной инициативой. При этом они связали своё решение с ответственностью перед посетителями площадки и уважением к стране, в которой работают.

Ранее Life.ru беседовал со Станиславом Дробышевским о возможности восстановления внешности Дмитрия Донского по его останкам. Антрополог рассказал, что современные методы позволяют установить рост человека, особенности питания, перенесённые заболевания и травмы. По словам учёного, при достаточной сохранности черепа специалисты способны воссоздать облик князя. Дробышевский также отметил, что исследование древней ДНК может помочь подтвердить принадлежность останков исторической личности.