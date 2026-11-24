В американском штате Мичиган доставка обычного шампуня закончилась падением беспилотника Amazon на крышу соседского гаража. Аппарат зацепил кабель при взлёте и потерял управление, сообщает CNN.

Инцидент произошёл в городе Хантингтон-Вудс. Жена местного жителя Джима Бреннана заказала шампунь и рассчитывала, что посылку привезёт обычный курьер. Однако семье пришло уведомление о прибытии дрона через семь минут.

Беспилотник Prime Air успешно оставил покупку на заднем дворе, но обратный путь оказался неудачным. Поднимаясь в воздух, аппарат задел оптоволоконный кабель, лишился пропеллера и рухнул на соседнюю постройку. В результате с крыши сорвало несколько черепиц. Упавшее устройство впоследствии забрали сотрудники Amazon.

Обстоятельства происшествия изучает Федеральное управление гражданской авиации США. Национальный совет по безопасности на транспорте также собирает информацию об инциденте.

Ранее Life.ru сообщал о планах испытать доставку товаров беспилотниками в восьми российских регионах. В частности, дроны предполагается использовать для перевозки продуктов и лекарств в труднодоступные населённые пункты. Эксперимент рассчитан до конца 2027 года.