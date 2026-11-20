В восьми регионах России протестируют регулярную доставку продуктов, лекарств и посылок беспилотниками. Список участников опубликовал Минтранс.

В пилотный проект вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Якутия, Приморский край, Сахалинская, Нижегородская и Рязанская области. Результаты конкурсного отбора представили на форуме «Транспорт России».

На выбранных маршрутах планируют наладить регулярную перевозку грузов по воздуху. Беспилотники будут доставлять продукты питания, лекарства, посылки и другие необходимые товары. Особое внимание уделят отдалённым населённым пунктам, куда доставка обычным транспортом затруднена.

Полёты будут отслеживать с помощью системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Во время испытаний специалисты оценят безопасность перевозок, возможность выполнять рейсы регулярно и их экономическую эффективность.

Эксперимент рассчитан до конца 2027 года. По его результатам планируют выработать единые правила организации беспилотной доставки и определить, при каких условиях её можно будет расширять на другие территории России.