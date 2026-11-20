Посылка с неба: В восьми регионах России испытают доставку товаров дронами
Дроны начнут доставлять продукты и лекарства в восьми регионах России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В восьми регионах России протестируют регулярную доставку продуктов, лекарств и посылок беспилотниками. Список участников опубликовал Минтранс.
В пилотный проект вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Якутия, Приморский край, Сахалинская, Нижегородская и Рязанская области. Результаты конкурсного отбора представили на форуме «Транспорт России».
На выбранных маршрутах планируют наладить регулярную перевозку грузов по воздуху. Беспилотники будут доставлять продукты питания, лекарства, посылки и другие необходимые товары. Особое внимание уделят отдалённым населённым пунктам, куда доставка обычным транспортом затруднена.
Полёты будут отслеживать с помощью системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Во время испытаний специалисты оценят безопасность перевозок, возможность выполнять рейсы регулярно и их экономическую эффективность.
Эксперимент рассчитан до конца 2027 года. По его результатам планируют выработать единые правила организации беспилотной доставки и определить, при каких условиях её можно будет расширять на другие территории России.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил испытать грузовые перевозки дронами на Дальнем Востоке. Президент предложил использовать малые высоты для доставки гражданских грузов и разработки стандартов беспилотной авиации.