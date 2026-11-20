В России разработали симулятор беспилотника, позволяющий виртуально облететь достопримечательности страны. О необычном проекте пишет газета «Известия».

Разработку представили студенты и преподаватели Российского университета спорта (ГЦОЛИФК). Пользователям предлагают управлять цифровым дроном прямо в браузере — для этого подойдут смартфон или специальный пульт. Среди доступных локаций — Эльбрус, Долина гейзеров, Ленские столбы, Куршская коса, Карелия, Калининград и Москва.

Особый маршрут проложили через восемь городов Золотого кольца. Виртуальное путешествие начинается в Сергиевом Посаде, а завершается во Владимире. Однако свободно переключаться между городами не получится: для открытия следующего этапа необходимо пройти предыдущую трассу как минимум на бронзовый результат.

Симулятор рассчитан не только на любителей путешествий. В спортивном режиме пилотам предстоит выполнять задания на скорость, точность и стабильность управления. Программа сохраняет результаты и составляет отчёты, благодаря которым тренеры могут оценивать успехи учеников.

«Мы развиваем дронотуризм как новый формат цифрового туризма, объединяющий виртуальные путешествия, культурно-познавательную деятельность и интерактивное знакомство с туристским потенциалом России», — рассказал заведующий кафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий ГЦОЛИФК Михаил Новоселов.

Разработку также планируют использовать для подготовки восьмиклассников и девятиклассников. Для них составили 34-часовую программу, охватывающую сборку, настройку и программирование беспилотников. Школьники смогут освоить ручное и автономное управление, научиться диагностировать неисправности и анализировать полётные задания. После виртуального этапа предусмотрен переход к настоящим дронам.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения не планирует вводить обязательное изучение дроноведения в российских школах. При этом учебные заведения могут самостоятельно включать такие занятия в свои образовательные программы.