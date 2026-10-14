Дрон-камикадзе ВСУ убил женщину в Брянской области

В Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погибла 58-летняя женщина. Удар пришёлся по селу Городище Погарского района. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, беспилотник атаковал населённый пункт 14 октября. Полученные местной жительницей ранения оказались смертельными.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и помощь», — заявил Ковальчук.

Погарский район находится у границы с Украиной. Его населённые пункты неоднократно подвергались атакам беспилотников, в результате которых страдали местные жители.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 24-летнего водителя грузовика при атаке дрона ВСУ возле села Бобрик в том же Погарском районе. Молодой человек работал на сельскохозяйственном предприятии. Беспилотник ударил по его автомобилю, когда тот находился возле населённого пункта.