Беспилотник Министерства внутренних дел Словакии около полутора часов выполнял полёт по треугольному маршруту неподалёку от украинской границы. Необычную траекторию обнаружило РИА «Новости», изучив данные отслеживания воздушных судов.

Аппарат поднялся в воздух примерно в 13:00 по московскому времени севернее словацкого города Собранце. Сначала он сделал несколько кругов над одной территорией, после чего в 13:15 начал двигаться по маршруту, напоминающему треугольник.

Такой характер полёта сохранялся до 14:48. Затем беспилотник снова перешёл к круговому движению над одним участком местности, а примерно в 15:45 завершил миссию и приземлился.

По информации агентства, аппарат находился приблизительно в пяти километрах от границы с Украиной. При этом сведений о пересечении им украинского воздушного пространства не поступало. Цель полёта и причины выбора треугольной траектории не уточняются. Словацкое МВД пока не комментировало именно этот маршрут.