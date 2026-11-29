В турецкой провинции Ризе предположительно потерпел крушение беспилотник. Взрыв повредил четыре жилых дома, а на месте падения образовалась крупная воронка, сообщает агентство IHA.

Инцидент произошёл ночью в деревне Кепрюбашы. Около 01:33 мск экстренные службы получили сообщения от жителей, услышавших мощный хлопок. Прибывшие жандармы обнаружили на месте обломки крыла и фюзеляжа.

«Экстренные службы в 01.33 мск получили сообщение от граждан, услышавших сильный взрыв, из-за которого они впали в панику. Прибывшие по вызову жандармы обнаружили в чайной фрагменты крыла и фюзеляжа, в результате взрыва лопнули стёкла в четырёх домах, образовалась воронка площадью в 70 квадратных метров», — сообщило агентство.

Ближайший жилой дом находится примерно в 300 метрах от места происшествия. По словам местных жителей, от взрывной волны стёкла дрожали даже в зданиях, расположенных в километре от эпицентра. Пострадавших нет, жандармы оцепили территорию и ограничили доступ к месту падения.

Подобные происшествия уже случались на черноморском побережье Турции. В конце августа у берегов провинции Зонгулдак рыбаки обнаружили неизвестный беспилотник, который специалисты уничтожили контролируемым подрывом. Тогда ради проведения операции временно ограничили движение судов через местный порт.