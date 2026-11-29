МИД Ливии подал жалобы в ООН и Совбез из-за удара ВСУ по порту Бенгази
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Восточное правительство Ливии направило жалобу в ООН и Совет Безопасности после удара ВСУ по порту Бенгази. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД утверждённой парламентом администрации Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
«Премьер-министр Усама Хаммад направил официальную жалобу в ООН и Совет Безопасности», — сообщил министр.
Ливийские власти решительно осудили произошедшее. По их оценке, атака нарушила суверенитет страны, поставила под угрозу безопасность судоходства и привела к гибели и ранениям местных жителей.
Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за нападение на Киев и назвал его недопустимым. В результате удара погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии. МИД страны потребовал от украинской стороны официальных разъяснений по поводу причастности к атаке.
Накануне восточное правительство Ливии заявило о намерении потребовать от Украины компенсацию за ущерб порту Бенгази, выплаты пострадавшим и семьям погибших. Размер возможных выплат пока не назвали. Зеленский сперва говорил, что операция была согласована с партнёрами, однако позже признался, что никто из них не был поставлен в известность.