Восточное правительство Ливии направило жалобу в ООН и Совет Безопасности после удара ВСУ по порту Бенгази. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД утверждённой парламентом администрации Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

«Премьер-министр Усама Хаммад направил официальную жалобу в ООН и Совет Безопасности», — сообщил министр.

Ливийские власти решительно осудили произошедшее. По их оценке, атака нарушила суверенитет страны, поставила под угрозу безопасность судоходства и привела к гибели и ранениям местных жителей.

Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за нападение на Киев и назвал его недопустимым. В результате удара погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии. МИД страны потребовал от украинской стороны официальных разъяснений по поводу причастности к атаке.