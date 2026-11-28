Правительство восточной Ливии намерено потребовать от Украины компенсацию за ущерб, причинённый в результате атаки на порт Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел заседающего на востоке страны правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж в беседе с РИА «Новости».

По словам дипломата, ливийская сторона считает законными требования о возмещении ущерба. Речь идёт как о выплатах пострадавшим и семьям погибших, так и о компенсации за повреждение инфраструктуры. Размер предполагаемых выплат министр не уточнил.

Атака в районе Бенгази произошла 22 ноября. Украинская сторона заявила об ударе по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara. Действия Киева вызвали обеспокоенность властей Италии.