В Ливии потребуют компенсацию от Украины за атаку на порт Бенгази
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Правительство восточной Ливии намерено потребовать от Украины компенсацию за ущерб, причинённый в результате атаки на порт Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел заседающего на востоке страны правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж в беседе с РИА «Новости».
По словам дипломата, ливийская сторона считает законными требования о возмещении ущерба. Речь идёт как о выплатах пострадавшим и семьям погибших, так и о компенсации за повреждение инфраструктуры. Размер предполагаемых выплат министр не уточнил.
Атака в районе Бенгази произошла 22 ноября. Украинская сторона заявила об ударе по российскому корвету «Меркурий» и сухогрузу MV Angara. Действия Киева вызвали обеспокоенность властей Италии.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила ограничить поставки вооружений Украине из-за операции в Ливии. Глава итальянского правительства выразила недовольство тем, что Рим заранее не предупредили об атаке. Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев не согласовал операцию с европейскими партнёрами.