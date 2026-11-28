Украина после операции у берегов Ливии может использовать для новых атак территорию Италии. Такое предположение высказало посольство России в Риме, предупредив итальянские власти о рисках расширения географии конфликта.

Дипломаты считают, что действия Киева в Средиземноморье должны стать поводом для пересмотра подхода итальянского руководства к поддержке Украины. По их оценке, Рим сделал проукраинский курс одним из главных направлений своей внешней политики, не учитывая возможные последствия.

«Не удивимся, если завтра украинские представители задумают использовать для очередной террористической атаки территорию и морские пространства Италии», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские представители отметили, что разделяют обеспокоенность, возникшую в итальянских политических кругах и обществе после атаки на ливийский порт Бенгази. Дипломаты указали, что украинские власти стремятся вовлечь в противостояние с Москвой как можно больше государств.

В дипмиссии подчеркнули, что до сих пор неясно, каким образом безэкипажные катера ВСУ оказались в территориальных водах Ливии.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряжённый телефонный разговор с Владимиром Зеленским из-за атаки в Бенгази. Глава итальянского правительства была возмущена тем, что Киев не предупредил союзников о готовившейся операции. После разговора в Риме заявили о нарушении суверенитета Ливии и недопустимости распространения конфликта на Средиземноморье.