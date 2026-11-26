Киев заставил Рим понервничать: Италия задумалась о защите своих военных в Ливии
ANSA: Италия хочет усилить защиту своих военных в Ливии после атак Украины
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Италия рассматривает возможность усиления мер безопасности для своего военного контингента в Ливии после украинских атак на порт Бенгази. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на военные источники.
Речь идёт примерно о 200 итальянских военнослужащих, задействованных в двусторонней миссии по оказанию помощи и поддержки Ливии (MIASIT).
По данным газеты La Repubblica, накануне министр обороны Италии Гвидо Крозетто вызвал для объяснений украинского военного атташе. На встречу тот прибыл вместе с послом Украины в Риме Игорем Брусило.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях внеочередного саммита Евросоюза в Брюсселе также заявила о недопустимости распространения украинского конфликта на Средиземноморье.
Серьёзную обеспокоенность выразил и вице-премьер Италии, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини. В его ведомстве опасаются, что атаки беспилотников могут поставить под угрозу безопасность судоходства, ударить по итальянским портам и нарушить работу национальной логистической системы.
Напомним, 22 ноября поступили сообщения о взрыве и пожаре на военно-морской базе в Бенгази. Позднее источники в Ливийской национальной армии сообщили о двух попытках атак украинских беспилотников на российские суда. Ответственность за нападение на российский военный корабль взяла на себя украинская сторона. Впоследствии в Кремле заявили о продолжении масштабных ударов по военной инфраструктуре Украины.
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