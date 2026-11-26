Италия рассматривает возможность усиления мер безопасности для своего военного контингента в Ливии после украинских атак на порт Бенгази. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на военные источники.

Речь идёт примерно о 200 итальянских военнослужащих, задействованных в двусторонней миссии по оказанию помощи и поддержки Ливии (MIASIT).

По данным газеты La Repubblica, накануне министр обороны Италии Гвидо Крозетто вызвал для объяснений украинского военного атташе. На встречу тот прибыл вместе с послом Украины в Риме Игорем Брусило.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях внеочередного саммита Евросоюза в Брюсселе также заявила о недопустимости распространения украинского конфликта на Средиземноморье.

Серьёзную обеспокоенность выразил и вице-премьер Италии, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини. В его ведомстве опасаются, что атаки беспилотников могут поставить под угрозу безопасность судоходства, ударить по итальянским портам и нарушить работу национальной логистической системы.