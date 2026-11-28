Появление дрона парализовало работу аэропорта Кёльн/Бонн на 2,5 часа
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Международный аэропорт Кёльн/Бонн в Германии примерно на два с половиной часа прекратил приём и отправку самолётов. Причиной ограничений стало появление беспилотника над территорией воздушной гавани, пишет Welt со ссылкой на представителя аэропорта.
Дрон заметили в пятницу, 27 ноября, около 22:00 по местному времени (00:00 мск 28 ноября). После этого аэропорт остановил все взлёты и посадки воздушных судов. Проверкой обстоятельств происшествия занялась немецкая служба управления воздушным движением Deutsche Flugsicherung (DFS).
Около 00:30 по местному времени (02:30 мск) служба сняла ограничения. Аэропорт возобновил приём и отправку рейсов.
Ранее Life.ru писал о похожем инциденте в Литве, где аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за предполагаемого появления беспилотника. В Вильнюсском уезде объявили жёлтый уровень воздушной опасности, а жителей предупредили об угрозе. В небо также подняли самолёты НАТО.