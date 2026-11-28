Международный аэропорт Кёльн/Бонн в Германии примерно на два с половиной часа прекратил приём и отправку самолётов. Причиной ограничений стало появление беспилотника над территорией воздушной гавани, пишет Welt со ссылкой на представителя аэропорта.

Дрон заметили в пятницу, 27 ноября, около 22:00 по местному времени (00:00 мск 28 ноября). После этого аэропорт остановил все взлёты и посадки воздушных судов. Проверкой обстоятельств происшествия занялась немецкая служба управления воздушным движением Deutsche Flugsicherung (DFS).

Около 00:30 по местному времени (02:30 мск) служба сняла ограничения. Аэропорт возобновил приём и отправку рейсов.