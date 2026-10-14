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Опубликовано 14 октября, 15:25

Перепутал две цифры — подняли истребители: Ошибка пилота парализовала аэропорт в Германии

DPA: Ошибка пилота с кодом захвата вызвала ЧС в аэропорту Нюрнберга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Ошибка пилота пассажирского Boeing 737-800 привела к масштабной тревоге в аэропорту Нюрнберга. Экипаж хотел сообщить об отказе радиосвязи, однако вместо кода 7600 ввёл 7500 — сигнал о возможном захвате самолёта, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

Лайнер летел с греческого острова Корфу в Нюрнберг. Из-за отказавшей связи диспетчеры не могли связаться с экипажем и после получения кода 7500 были вынуждены исходить из наиболее опасного сценария.

«Пилот сам сначала вообще не заметил своей ошибки», — рассказал представитель полиции Михаэль Петцольд. По данным следствия, злого умысла в действиях лётчика не было, поэтому уголовное дело возбуждать не планируют.

Ошибка запустила масштабную операцию сразу в нескольких странах. Самолёт сопровождали военные борта в воздушном пространстве Хорватии и Австрии, а над Германией к нему присоединились два истребителя Eurofighter. В Нюрнберге привели в готовность спецназ, переговорщиков и другие экстренные службы.

После посадки Boeing направили на отдельную стоянку и проверили. Никакой угрозы на борту не обнаружили. Аэропорт примерно на два с половиной часа прекратил работу, часть рейсов задержали или перенаправили в другие города.

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Напомним, 13 октября прибывший с Корфу самолёт передал код 7500, который означает возможный захват воздушного судна, а экипаж при этом не выходил на радиосвязь. Перед посадкой лайнер сопровождали истребители Eurofighter, после чего аэропорт временно приостановил приём и отправку рейсов. Позже выяснилось, что тревогу вызвала ошибка пилота: при отказе связи он вместо кода 7600 ввёл 7500.

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Никита Никонов
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