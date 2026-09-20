Дрон с поражающими элементами взорвался в Севастополе
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Беспилотник с поражающими элементами взорвался в районе проспекта Победы в Севастополе. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В результате взрыва повреждения получили пять автомобилей. Также выбиты несколько окон в жилых домах и повреждены троллейбусы, находившиеся на конечной остановке. Кроме того, единичные возгорания возникли в районе Ялтинского кольца. Пожарные оперативно потушили огонь.
Во время атаки над Севастополем нейтрализовали восемь беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал о двух атаках беспилотников на Севастополь. Тогда силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь БПЛА, а в одном из садовых товариществ были повреждены крыша и стена частного дома.
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