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Опубликовано 20 сентября, 13:35

Дрон с поражающими элементами взорвался в Севастополе

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Беспилотник с поражающими элементами взорвался в районе проспекта Победы в Севастополе. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В результате взрыва повреждения получили пять автомобилей. Также выбиты несколько окон в жилых домах и повреждены троллейбусы, находившиеся на конечной остановке. Кроме того, единичные возгорания возникли в районе Ялтинского кольца. Пожарные оперативно потушили огонь.

Во время атаки над Севастополем нейтрализовали восемь беспилотников.

17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья
17 пострадавших при атаке БПЛА остаются в больницах Подмосковья

Ранее Life.ru сообщал о двух атаках беспилотников на Севастополь. Тогда силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали семь БПЛА, а в одном из садовых товариществ были повреждены крыша и стена частного дома.

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Милена Скрипальщикова
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