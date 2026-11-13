В посёлке Юбилейный в Луганске беспилотник ВСУ атаковал район конечной остановки городского автобуса № 197. В результате погибла 63-летняя женщина, находившаяся рядом с транспортным средством. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, удар был нанесён утром 13 ноября. В момент атаки женщина находилась возле автобуса.

«К несчастью, погибла 63-летняя женщина, которая в момент атаки находилась рядом с автобусом», — написал Пасечник в своём канале в «Максе».

Обстоятельства происшествия и последствия удара уточняются.