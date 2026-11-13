Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Луганске, погибла женщина
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В посёлке Юбилейный в Луганске беспилотник ВСУ атаковал район конечной остановки городского автобуса № 197. В результате погибла 63-летняя женщина, находившаяся рядом с транспортным средством. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, удар был нанесён утром 13 ноября. В момент атаки женщина находилась возле автобуса.
«К несчастью, погибла 63-летняя женщина, которая в момент атаки находилась рядом с автобусом», — написал Пасечник в своём канале в «Максе».
Обстоятельства происшествия и последствия удара уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о гибели пяти человек в результате атак на ЛНР 10 ноября. По данным Леонида Пасечника, тогда беспилотник ударил по автобусу на маршруте Лисичанск — Луганск. Погиб один пассажир, ещё одна женщина получила ранения. В тот же день под удар попали и другие населённые пункты республики.