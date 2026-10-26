Дрон ВСУ сбросил боеприпас возле жилого дома и ранил мужчину в Запорожье

Мирный житель получил ранения после сброса боеприпаса с украинского беспилотника возле жилого дома в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. Об этом сообщила местная администрация в своём канале в MAX.

«К сожалению, в результате бесчеловечного сброса боеприпаса с дрона возле жилого дома пострадал один мирный житель Каменско-Днепровского муниципального округа», — говорится в сообщении.

По информации администрации, украинские военные также применили беспилотники и артиллерию для ударов по населённым пунктам округа. В результате атак один гражданский автомобиль получил повреждения, которые привели к его уничтожению. Кроме того, в многоквартирном доме пострадало остекление.

Медики оперативно оказали помощь раненому мужчине. Подробности о характере его травм и текущем состоянии местные власти не привели.

Администрация округа заявила, что украинские подразделения продолжают атаковать жилые районы с использованием беспилотников и артиллерии. Сведения о других пострадавших в сообщении отсутствуют.

Ранее в Шебекино Белгородской области женщина погибла, а ещё три человека получили ранения при атаках украинских беспилотников. FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находилась местная жительница. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ещё двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Несколько беспилотников также повредили жилые здания и машины в городе. В одном доме пострадала крыша, в другом взрывная волна выбила окна. Кроме того, атаки затронули Грайворонский округ, где повреждения получили частные дома в сёлах Гора-Подол и Новостроевка-Первая.