Дрон ВСУ сдетонировал на градирне Курской АЭС-2

Беспилотник упал на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2 и взорвался. После происшествия станция продолжила работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «Росатома».

По данным госкорпорации, инцидент произошёл 17 сентября. При падении на объект беспилотник сдетонировал, после чего на градирне зафиксировали незначительные повреждения.

«17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», — говорится в сообщении «Росатома».

В госкорпорации подчеркнули, что последствия происшествия не повлияли на работу станции. Первый энергоблок продолжает выдавать электроэнергию на полной мощности, а специалисты контролируют состояние объекта.

«Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу станции, энергоблок работает на полной мощности. Безопасность АЭС обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует природным значениям», — сообщили в «Росатоме».

Дополнительные подробности о характере повреждений и обстоятельствах падения беспилотника не приводятся. На месте работают специалисты, которые оценивают последствия инцидента.

Ранее Life.ru писал, что на Запорожской АЭС ожидают очередную смену инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что предстоящая ротация станет уже 35-й по счёту. По его словам, маршрут специалистов вновь будет проходить через территорию России для обеспечения безопасности участников миссии.